YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. "Simgelerin köprüsü"nde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

"Simgelerin köprüsü"nde kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 28.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Temeli 18 Mart 2017'de atılan, iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız devam ediyor - Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün Sütlüce ve Şekerkaya yakalarındaki ayaklarında üst üste konulan kule bloklarının yükselliği 230 metreye çıktı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarında 24 adet blok üst üste konularak 230 metre yüksekliğe ulaşıldı.

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprü için çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.

Deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konulmaya devam ediyor.

Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başlandı, 32 bloktan 24'ünün yerleştirilmesiyle 230 metre yüksekliğe ulaşıldı.

Çalışma kapsamında inşa sahasındaki bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküpten fazla gerçekleşme sağlandı.

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'luk bölümünün tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına başlandı.

Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metoduyla gerçekleştirilecek. Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleri devam ederken, bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları sürüyor.

- Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor

Projede, 649'u mühendis 5 bine yakın personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya esasıyla çalışıyor.

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.

- Simgelerin köprüsü

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre yükseklikte olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/
Anahtar Kelimeler:
1915 Çanakkale Köprüsü çanakkale simgelerin köpürüsü Ulaşım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Çanakkale Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:58
Öğle
13:24
İkindi
16:55
Akşam
19:41
Yatsı
21:01

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Ebru Bal Eczanesi
Merkez
Ertuğrul 17 Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Çelik Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Başkan Sargut, av yasakları ile ilgili uyarıda bulundu

Başkan Sargut, av yasakları ile ilgili uyarıda bulundu

Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler maden ocağından çıkmıyorlar

Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler maden ocağından çıkmıyorlar

Yenice’de uyuşturucu operasyonu

Yenice’de uyuşturucu operasyonu

Öğrencisine oral seks yaptı

Öğrencisine oral seks yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.