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Simgesi Ac olan element nedir? Ac elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

05.03.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada hazır hâlde bulunan veya farklı kimyasal yollarla elde edilen elementler bir veya iki harfli simgelerle gösterilir. Element isimlerinin belirlenmesinde Latince, Yunanca veya İngilizce dilleri kullanılır. Periyodik cetvelde gösterilen elementler birçok alanda kullanılmasıyla dikkat çeker. Farklı sembollere sahip elementler periyodik tabloda özelliklerine göre gruplandırılır. Peki, simgesi Ac olan element nedir?

Simgesi Ac olan element nedir? Ac elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Periyodik tabloda gösterilen elementler benzer özelliklerine göre aynı tablo içinde yer alır. Bir grup içindeki elementler, aynı temel isimle adlandırılır. Periyodik tablonun aktinitler olarak adlandırılan grubunda yer alan ve simgesi Ac olan element ise “Aktinyum” ’dur. Aktinit grubunda yer alan elementlerin atom numaraları ise 89 ve 103 arasında değişiklik gösterir.

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Simgesi Ac olan element nedir?

Ac simgesine sahip olup, periyodik cetvelde aktinitler grubunda yer alan element aktinyum olarak adlandırılır. İsmini Yunancada ışın anlamına gelen “Actinos” kelimesinde almıştır. Andrew Debierne tarafından 1899 yılında keşfedilmiştir. Yumuşak ve radyoaktif metal olma özelliğiyle ön plana çıkar. Bunun yanı sıra aktinyumun radyumdan yaklaşık 150 kat daha fazla radyoaktif olması da dikkat çeken diğer özelliklerinden birisidir.

"Ac hangi elementin simgesi?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Ac sembolü, aktinyum elementinin simgesidir. Aktinitler üyesi bu element, 6d17s2 elektron dizilimine sahiptir. Elektronegatifliği 1.1 olan aktinyum elementi, yumuşak yapısı ve beyaz renk tonu ile dikkat çeker. Ayrıca aktinyum doğada çok zor bulunmasıyla da ön plana çıkar.

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Ac elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Ac olarak simgelenen aktinyum elementi, periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alır. Bulunduğu grupta birinci sırada olmasıyla öne çıkar. Alfa parçacığı olarak güçlü özelliklere sahip aktinyum elementi, radyum izotopuna uygulanan nötron etkisiyle ortaya çıkar. Ayrıca oda sıcaklığında katı hâlde bulunan aktinyum, 10 gram/santimetreküp yoğunluğa sahiptir. Uranyum madenlerinde de aktinyuma rastlamak mümkündür.

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Ac elementi özellikleri nelerdir?

Ac elementinin özellikleri şu şekilde sıralanır:

  • 1899 yılında Paris’te keşfedilmiştir.
  • Toksik metal özelliğine sahiptir.
  • Periyodik tabloda yer aldığı gruba adını vermiştir.
  • Araştırma çalışmalarında kullanıma uygun özelliktedir.
  • Erime noktası 1050° ve kaynama noktası sıcaklığı ise 3200°’dir.
  • Havadaki nem veya oksijen ile anında tepkime oluşturabilir.
  • Radyoaktivite değerlerinin yüksek olması pahalı bir element olmasında etkilidir.
  • Nötron üretme konusunda radyuma göre daha yüksek aktifliğe sahiptir.
  • Lantan ile kimyasal benzerlikler gösterir.

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