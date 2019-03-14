'Simitçi Heykeli'nin simidini çaldılar

Menteşe Belediyesi'nce 'Yeşil Alanlarının Temalandırılması Projesi' kapsamında ilçe merkezindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nın önüne 'Simitçi Heykeli' yapıldı. Heykelin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılıp
Hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler, heykelin elinde simit olmadığını fark edince tepki gösterdi. Leman Korkmaz (28), "Fotoğraf çektirmeye geldiğimiz zaman simidin koparıldığını gördük. Büyük üzüntü yaşadık. Zarar verenler, emek hırsızıdır. Bunun başka bir tarifi olamaz. Kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor; çünkü heykel kötü görünüyor" dedi.
Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş de heykele zarar verilmesine tepki gösterip, kenti zenginleştiren heykellerin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Gümüş, "Kültür turizminin ön plana çıktığı ilçe merkezini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, heykelleri görünce belediyemizi ziyaret ederek, teşekkür ediyor. Bu heykeller aynı zamanda Muğla'nın 'kültür- sanat kenti' markasını da pekiştiriyor. Büyük bir emek gösterilerek, yapılan bu esere zarar verenleri kınıyorum. Bunu yapanları bilinçli bulmuyorum. Sanata böyle mi sahip çıkacağız? Kenti zenginleştiren heykellerimizin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerekiyor" diye konuştu. (DHA)
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası!
Cinayet kan dondurmuştu! Polis harekete geçti: Programın ardından...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum