Simon Banza, resmen Trabzonspor'da! formasını giydi...

Trabzonspor, merakla beklenen forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz günlerde Braga forması giyen Simon Banza ile prensipte anlaşmaya varmış ve oyuncuyu sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a davet etmişti.

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda oyuncu ile nihai anlaşmaya varan Trabzonspor, 28 yaşındaki golcü ile kiralık resmi sözleşmeyi imzaladı.

GEÇEN SEZON 23 GOL ATTI

28 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 maçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Bonservisi Braga'da bulunan Banza'nın Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.