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Simon Falette, Süper Lig'e döndü

17.08.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Simon Falette, Süper Lig'e döndü

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Hatayspor, stoper takviyesini de gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni Hatay Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Başkan Vekillerimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Aydın Toksöz ve yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı. Evine hoş geldin Simon Falette." ifadeleri kullanıldı.

Ginali stoper, 2019-20 sezonu 2. yarısında Fenerbahçe'de oynamış ve takımda kalacak performansı sergileyemediği için ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Hatayspor
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