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Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Sevilla'nın Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının kulüple ilgisi bulunmadığını belirterek "La Liga'da oynama fırsatını değerlendirmek istedim" ifadesini kullandı.

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Sevilla'nın yolunu tutan Simon Kjaer, La Liga yönetiminin uluslararası gazeteciler için düzenlediği konferansta soruları yanıtladı.

Danimarkalı futbolcu "Fenerbahçe günlerimi düşündüğümde aklıma çok güzel şeyler geliyor. Oradan hoş anılarla ayrıldım. Fenerbahçe ve İstanbul kariyerimin özel zamanları arasında yer alıyor. İstanbul gerçekten muhteşem bir şehir. Orada yaşamaktan büyük keyif aldık" dedi.

Kjaer şöyle devam etti:

"Sevilla'dan teklif geldiğinde ve önüme La Liga'da oynama fırsatı doğduğunda bunu değerlendirmek istedim. Daha önce farklı ülkelerde top koşturmuş olmama rağmen İspanya'da oynama fırsatı hiç doğmamıştı. Kabul etmek gerekir ki La Liga Türkiye Süper Ligi'ne göre daha üst düzey bir lig. Süper Lig'e göre futbol burada daha tempolu oynanıyor ve yüksek kalite var. Ben de profesyonel bir futbolcu olarak bu fırsatı kaçırmak istemediğim için Fenerbahçe ile yolları ayırarak İspanya'nın yolunu tuttum."

İspanya değerlendirmesi de yapan Kjaer "La Liga'da futbolunuzu daha da geliştirme fırsatı buluyorsunuz. Ancak burada maçlara yüzde yüz hazır bir şekilde çıkmalısınız aksi takdirde üstesinden gelemiyorsunuz. Böylesine kaliteli bir ligde oynamak benim için büyük bir keyif" dedi. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
simon kjaer Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig sevilla

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