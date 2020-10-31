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Simona Halep, koronavirüse yakalandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Rumen tenisçi Simona Halep, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Simona Halep, koronavirüse yakalandı

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep’ten kötü haber geldi.

Rumen raket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. 29 yaşındaki tenisçi konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. COVID-19 testimin pozitif çıktığını bilmenizi istedim. Evde kendimi izole ediyorum. hafif semptomlardan iyi bir şekilde iyileşiyorum. İyi hissediyorum. Birlikte atlatacağız."
Başarılı raket, 2018 Fransa Açık ve 2019 Wimbledon’da şampiyonluk yaşamıştı.

(İHA)

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