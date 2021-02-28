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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı için paraya kıydı! Pırlanta yüzüğün değeri...

28.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı için paraya kıydı! Pırlanta yüzüğün değeri...

Dokuz ay evli kaldıktan sonra boşandığı şarkıcı Sinan Akçıl ile ikinci kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, tercih ettiği gelinlikle sevenlerinden tam not almıştı. İkinci kez aynı yüzüğü takmak istemeyen Kıratlı'ya, Akçıl'ın yeni hediyesi sosyal medyada gündem oldu.

Sinan Akçıl, aradığı mutluluğu 2018’de oyuncu Burcu Kıratlı’da bulmuştu. Aynı yılın aralık ayında da Amsterdam’da nikah masasına oturmuşlardı.

Çift, evlendikten dokuz ay sonra boşanmış, 20 gün sonra da tekrar barışıp kaldıkları yerden devam kararı almıştı. Yapboz tahtasına dönen ilişki geçen ekimde yine bitmişti.

Ayrı kalmaya dayanamayan çift, barışıp ikinci kez nikah masasına oturdu. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı.

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İLK DÜĞÜNDE 100 BİN TL'LİK YÜZÜK

İlk düğünde Sinan Akçıl eşine 100 bin lira değerinde bir tektaş almıştı. Ama Burcu Kıratlı geçen pazartesi Swissotel’de yapılan törende ikinci kez aynı yüzüğü takmak istemedi. Kesenin ağzını açan Akçıl, eşine 220 bin TL’lik yeni bir pırlanta yüzük aldı.

Burcu Kıratlı’nın paylaştığı düğün fotoğraflarında yüzüğü görenler “Sinan paraya kıymış” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl,
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