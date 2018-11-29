MAGAZİN

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya çelenk

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sinan Akçıl, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Burcu Kıratlı'ya "Seni seviyorum" yazılı çelenk hediye etti.

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya çelenk

Son olarak 'Aşk ve Mavi' dizisinde rol alan oyuncu Burcu kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl'ın aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Nisan ayında Burcu Kıratlı ile nişanlanacak olan şarkıcı Sinan Akçıl, sevgilisine çelenk gönderdi.

Üstünde kocaman harflerle 'Seni seviyorum' yazan çelengi Burcu Kıratlı, Instagram hesabından 'Benimki boyundan büyük işlere kalkışıyor' notuyla paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde konser veren Sinan Akçıl, kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Burcu Kıratlı'ya olan aşkını "Hepiniz duyun, çok seviyorum" diyerek haykırmıştı.


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sinan akçıl Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl

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