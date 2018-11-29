Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya çelenk

Son olarak 'Aşk ve Mavi' dizisinde rol alan oyuncu Burcu kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl'ın aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Nisan ayında Burcu Kıratlı ile nişanlanacak olan şarkıcı Sinan Akçıl, sevgilisine çelenk gönderdi.

Üstünde kocaman harflerle 'Seni seviyorum' yazan çelengi Burcu Kıratlı, Instagram hesabından 'Benimki boyundan büyük işlere kalkışıyor' notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde konser veren Sinan Akçıl, kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Burcu Kıratlı'ya olan aşkını "Hepiniz duyun, çok seviyorum" diyerek haykırmıştı.



