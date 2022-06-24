Sinan Akçıl TV 8'in sevilen magazin programı 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayacak. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, canlı yayında magazin gündemini değerlendirecek. Peki Sinan Akçıl kimdir? 2. Sayfa konuğu Sinan Akçıl kimlerle sevgili oldu, Hadise ile ne zaman sevgiliydi, Burcu Kıratlı ile neden boşandı? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde doğmuştur.

Aslen Çanakkale Biga’lıdır. Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Ailesi 1982 yılında Hollanda’nın Leeuwarden şehrinden İstanbul’a taşınır. Anne ve babası daha sonra boşanmıştır.

Sinan Akçıl, Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'ne girerek başladı ve eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne girdi. Sinan Akçıl, St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı. Popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde çalışmalar yaptı.

Sinan Akçıl; şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Nilüfer, Kibariye, Candan Erçetin, Yaşar, Hande Yener, Zeynep Casalini, Bengü, Mustafa Sandal, Alişan, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz, Ziynet Sali, Hadise gibi isimlerle çalışmıştır.

Sinan Akçıl, 2008 yılı sanatçının adete kırılma noktası oldu ve adının yer aldığı albüm satışları oldukça iyi rakamlar elde etti.

2009 yılının Mayıs ayında Hadise’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu “Düm Tek Tek” şarkısının söz ve bestesinde Sinan Akçıl imzası vardır. Aynı yıl bu şarkıyla Yunanistan, Belçika, Güney Afrika, Japonya ve Endonezya gibi ülkelerde hem liste başı oldu, hem de rington chartlarda 1 numarada yer aldı.

Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı “Hande'ye Neler Oluyor?” albümümdeki söz ve müzikler ve yine Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu “Hande'yle Yaz Bitmez” Albümündeki 10 Remix ve Uzaylı adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl'a aittir.

Sinan Akçıl, Türkiye'de başarılı çalışmalara imza attığı sıralarda yurtdışında da adını duyurdu Ortadoğu, Yunanistan ve Bulgaristan'daki önemli solistlerle çeşitli projelerde bulundu.

Sinan Akçıl, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

SİNAN AKÇIL KİMLERLE SEVGİLİ OLDU?

Başarılı kariyerinin yanı sıra aşklarıyla gündeme gelen Sinan Akçıl, 2009-2010'da Hadise ile yaşadığı aşk ile uzun süre konuşulmuştu.

Daha sonra Ebru Şallı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl yıllar önce kendisi gibi müzisyen olan İzel ile birlikteydi.

SİNAN AKÇIL İLE BURCU KIRATLI NEDEN BOŞANDI?

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2018 tarihinde evlenmişti. 9 ay evli kalan çift ani bir kararla boşanmış ve geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Çift 11 Mayıs 2022'de ikinci kez boşandı.

