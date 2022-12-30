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Sinan Akçıl kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında?

30.12.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl kimdir soruları sıklıkla aratılan konular arasında bulunuyor. 2023 İbo Show Yılbaşı konukları arasında yer alan şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl'ın hayatı merak ediliyor. Özellikle son günlerde Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl kaç yaşında merak ediliyor.

Sinan Akçıl kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında?

Sinan Akçıl kimdir ve kaç yaşındadır sorusu son günlerde sıklıkla aratılıyor. Burcu Kıratlı'dan ayrıldıktan sonra Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu oldu. İzleyiciler Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşına sorularını aratıyor.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

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Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’da dünyaya geldi. Müzisyen bir ailede büyüyen ünlü isim, küçük yaşta yaptığı besteler ile adından söz ettirmeye başlamıştı. Müzik hayatına profesyonel olarak atıldığı zaman birçok pop sanatçısının müziklerini yazan Sinan Akçıl, 2011 yılında ise kendi albümü olan “Kalp Sesi” ile şarkıcılık hayatına da adım atmıştır.

SİNAN AKÇIL'IN AŞK HAYATI

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Sinan Akçıl’ın aşk hayatı müzik kariyeri gibi yoğun geçiyor. Daha önceleri Hadise, Ebru Şallı ve İzel gibi isimlerle aşk hayatı yaşayan ünlü isim, 1 Ocak 2019’da Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin evlilikleri kısa sürmüş ve boşanmışlardı. Ancak tekrar barışan ve Şubat 2021’de ikinci kez nikah masasına oturan çift, 2022 Mayıs ayında tekrar boşanma kararı almıştı

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