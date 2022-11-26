Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl’ın sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Sinan Akçıl hayranları bu akşam yayınlanacak programı heyecanla beklemeye başladı. Pop şarkılarının vazgeçilmez isimlerinden Sinan Akçıl, şimdiye kadar Candan Erçetin, Yaşar, Ferhat Göçer, Gülben Ergen ve Ebru Gündeş gibi birçok isimle çalışmıştır. Sinan Akçıl, güzelliği ve sesi ile gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu ile beraber.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’da dünyaya geldi. Müzisyen bir ailede büyüyen ünlü isim, küçük yaşta yaptığı besteler ile adından söz ettirmeye başlamıştı. Müzik hayatına profesyonel olarak atıldığı zaman birçok pop sanatçısının müziklerini yazan Sinan Akçıl, 2011 yılında ise kendi albümü olan “Kalp Sesi” ile şarkıcılık hayatına da adım atmıştır.

Sinan Akçıl Evli mi, eşi kim?

Sinan Akçıl’ın aşk hayatı müzik kariyeri gibi yoğun geçiyor. Daha önceleri Hadise, Ebru Şallı ve İzel gibi isimlerle aşk hayatı yaşayan ünlü isim, 1 Ocak 2019’da Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin evlilikleri kısa sürmüş ve boşanmışlardı. Ancak tekrar barışan ve Şubat 2021’de ikinci kez nikah masasına oturan çift, 2022 Mayıs ayında tekrar boşanma kararı almıştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış. İddialı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimiyle beraber ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

Aleyna annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’da yaşamını devam ettiriyor. 10 senedir voleybol oynayan Aleyna, son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer aldı. Survivor kadrosunda yer alarak başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca bu yarışmada seslendirdiği bir şarkı ile adından söz ettirdi.

Başarılı isim 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yaptı.

