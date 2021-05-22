Sinan Akçıl: Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir

Akçıl, eşinin doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşım hatırlatılınca, "Çok romantik bir insan kendisi. Drama dizilerinin aranan oyuncusu, o yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik hem komik hem de dramatik bir kadın. Ben de çözemedim yani" şeklinde cevapladı.

Kıratlı, eşinin doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla da kutlamıştı. Düğün fotoğraflarını yayınlayan Burcu Kıratlı, "İyi ki doğdun ruh eşim... İyi ki doğdun, tamamlandım aşk bakışlım" ifadelerini kullanmıştı.

Yakın bir arkadaşının oyun konsolu hediyesi aldığını söyleyen şarkıcı, "Kız çocuğum olsa bu kadar sevinirdim" diye konuştu.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 20 Mayıs 1982 doğumlu olan şarkıcı Sinan Akçıl , ailesi ve eşi Burcu Kıratlı'nın düzenlediği sürpriz ile 39. yaş gününü kutladı.

"BAYAĞI MAÇOYUM"

Maço olduğunu söyleyen Sinan Akçıl, "Bütün gün odada kalabilirim diyorum, seni bu kıyafetle hiç göstermesem diyebilirim yani. Maçoyum bayağı. Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır gibi düşünün" ifadelerini kullandı.

"BEDAVA OLMAYACAK!"

Demet Akalın'a şarkı yaptığından bahseden Akçıl, "Birazdan Demet'e şarkısını atacağım, o da ilk kez dinleyecek. 'Senin bana hediye yollaman lazım ama ben sana yolluyorum' dedim. Tabii bedava olmayacak yani" şeklinde espri yaptı.

"SOYUNMAMA SEBEBİM MUSTAFA CECELİ'DİR"

Yakın arkadaşı Mustafa Ceceli'nin Bodrum'da yakalandığı görüntülerle ilgili konuşan Akçıl, "Neden denize girmedim zannediyorsunuz? Mustafa da spor yapıyor ama biz pandemide bıraktık. Benim bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir" sözleriyle yakın dostuna gönderme yaptı.

