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Sinan Akçıl: Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir

22.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 39. yaş gününü eşi Burcu Kıratlı ve ailesinin yaptığı sürpriz ile Bodrum'da kutladı. Aynı günün sabah saatlerinde plajda denize girmediği görülen Akçıl, yakın dostu Mustafa Ceceli'ye gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı, "Mustafa spor yapıyor, biz pandemide bıraktık. Benim bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir" dedi.

Sinan Akçıl: Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 20 Mayıs 1982 doğumlu olan şarkıcı Sinan Akçıl, ailesi ve eşi Burcu Kıratlı'nın düzenlediği sürpriz ile 39. yaş gününü kutladı.

Akçıl, sürpriz doğum günü sonrası kameraların karşısına geçip, "Eskiden 'Genç kızların sevgilisi' diyorlardı şimdi 'Orta yaşlıların sevgilisi' olmasın" diyerek, espri yaptı.

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"KIZ ÇOCUĞUM OLSA BU KADAR SEVİNİRDİM"

Sinan Akçıl'a eşi Burcu Kıratlı'dan gelen doğum günü hediyesi sorulunca, "Henüz vermedi, saklıyor" dedi.

Yakın bir arkadaşının oyun konsolu hediyesi aldığını söyleyen şarkıcı, "Kız çocuğum olsa bu kadar sevinirdim" diye konuştu.

"AŞK BAKIŞLIM!"

Kıratlı, eşinin doğum gününü Instagram'dan yaptığı paylaşımla da kutlamıştı. Düğün fotoğraflarını yayınlayan Burcu Kıratlı, "İyi ki doğdun ruh eşim... İyi ki doğdun, tamamlandım aşk bakışlım" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK ROMANTİK"

Akçıl, eşinin doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşım hatırlatılınca, "Çok romantik bir insan kendisi. Drama dizilerinin aranan oyuncusu, o yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik hem komik hem de dramatik bir kadın. Ben de çözemedim yani" şeklinde cevapladı.

"BAYAĞI MAÇOYUM"

Maço olduğunu söyleyen Sinan Akçıl, "Bütün gün odada kalabilirim diyorum, seni bu kıyafetle hiç göstermesem diyebilirim yani. Maçoyum bayağı. Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır gibi düşünün" ifadelerini kullandı.

"BEDAVA OLMAYACAK!"

Demet Akalın'a şarkı yaptığından bahseden Akçıl, "Birazdan Demet'e şarkısını atacağım, o da ilk kez dinleyecek. 'Senin bana hediye yollaman lazım ama ben sana yolluyorum' dedim. Tabii bedava olmayacak yani" şeklinde espri yaptı.

"SOYUNMAMA SEBEBİM MUSTAFA CECELİ'DİR"

Yakın arkadaşı Mustafa Ceceli'nin Bodrum'da yakalandığı görüntülerle ilgili konuşan Akçıl, "Neden denize girmedim zannediyorsunuz? Mustafa da spor yapıyor ama biz pandemide bıraktık. Benim bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir" sözleriyle yakın dostuna gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ceceli Sinan Akçıl
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