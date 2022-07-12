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Sinan Akçıl: Şu an bekarlığın sultanlık dönemindeyim

12.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazdığı şarkılar ve yaptığı bestelerle büyük bir kitleye hitap eden Sinan Akçıl önceki gün Bodrum'da sahne aldı. Akçıl sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sinan Akçıl: Şu an bekarlığın sultanlık dönemindeyim

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl nasılsınız? sorusuna, "Her şey yolunda üç yıldır burada happy hour yapıyorum. Bu yıl ilk bekar happy hour ile karşınızda olacağım" diyerek yanıt verdi.

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"BEKARLIĞIN SULTANLIK DÖNEMİNDEYİM"

Basın mensuplarının " Bekarlık Sultanlık mı sizce" sorusuna ise " Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır bence şu anda ben sultanlık dönemindeyim madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi" diyerek cevap verdi. Yaz döneminde konserlerinin yoğun bir koşturmaca içinde geçtiğini dile getiren Akçıl " Evet konserlerimiz yoğun ama konserlerden çok sizle köşe kapmaca ters köşe göstermece oynuyoruz geçen ay yine bir kaç haber okudum yanlış yerlere bakıyorsunuz, küçükken sıcak soğuk oynardık, şimdi sanki sizle de sıcak soğuk oynuyoruz, bir yaklaşıyorsunuz tahminler sıcak sıcak oluyor ama şu an nadastayız aşk hayatım nadasta yani ama bir süre sonra bu tarla sürülür yani" dedi.

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"ALEYNA TİLKİ'NİN NE YAPMAKİSTEDİĞİNİ ANLAMADIM"

Geçtiğimiz günlerde bir mezar taşı önünde poz vererek sosyal medya hesabında bu fotoğrafı paylaşan Aleyna Tilkinin fotoğrafının altına soru işareti koyan Akçıl'a "Mezar taşı bakıyormuşsunuz?" sorusu sorulduğunda, "Valla onun ne yapmak istediğini anlamadım bende soru işareti koydum yorumlara, sosyal medyada takipleşiyoruz. Birde Aleyna komşum, komşumun erken ölmesini istemem, üzüldüm yani o yüzden soru işareti koydum sonra aradım yaşıyormuş diyerek cevap veren Akçıl ben ölürsem mezar taşıma "Kovalamayın Artık Yeter" yazdırmak isterim. Son olarak şunu da söylemeliyim yakında yeni güzel projelerimiz olacak Ajda Pekkan ile ve Defneyle güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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