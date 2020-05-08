Sinan Bolat Beşiktaş'a transfer oluyor!

Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Antwerp Kulübü, 2017'den bu yana takımda bulunan 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sinan Bolat, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden önce takımıyla 36 maça çıkmıştı.
Belçika'da Antwerp'in yanı sıra Genk, Standard Liege, Club Brugge, Portekiz'de Porto, Nacional, Arouca formaları giyen Sinan, Türkiye'de ise Galatasaray ve Kayserispor'da görev yapmıştı. Öte yandan Antwerp Kulübü, Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas'ın da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli kalecinin adı Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyordu.
Sinan Bolat, ekonomik anlamda zor günlerden geçen Beşiktaş'ı bu nedenle cezbediyor. Tecrübeli eldivenin yeni adresinin kısa bir süre içerisinde belli olması bekleniyor. Bir dönem Milli Takımın da kalesini koruyan yıldız isim Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Bu transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağı tahmin ediliyor.
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
Klostermann'a yeni sözleşme
Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil açıklaması!
Ryan Donk iddialı konuştu
Sinan Bolat kulübünden ayrıldı
Galatasaray'dan transfer hamlesi
Kulüpten flaş açıklama! 3 futbolcu korona...
Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye flaş tepki
Başakşehirli yıldızdan flaş Beşiktaş sözleri!
Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
Bundesliga başlıyor!
'Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir'
Süper Lig kararına ilişkin açıklama
İtalyan kulübü üzen haberi verdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum