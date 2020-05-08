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Sinan Bolat Beşiktaş'a transfer oluyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.05.2020 19:39 | Son Güncelleme

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Karius ile yolların ayrılmasının ardından gözünü kaleci transferine dikti.

Sinan Bolat Beşiktaş'a transfer oluyor!

Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Antwerp Kulübü, 2017'den bu yana takımda bulunan 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sinan Bolat, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden önce takımıyla 36 maça çıkmıştı.

Belçika'da Antwerp'in yanı sıra Genk, Standard Liege, Club Brugge, Portekiz'de Porto, Nacional, Arouca formaları giyen Sinan, Türkiye'de ise Galatasaray ve Kayserispor'da görev yapmıştı. Öte yandan Antwerp Kulübü, Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas'ın da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli kalecinin adı Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyordu.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ!

Sinan Bolat, ekonomik anlamda zor günlerden geçen Beşiktaş'ı bu nedenle cezbediyor. Tecrübeli eldivenin yeni adresinin kısa bir süre içerisinde belli olması bekleniyor. Bir dönem Milli Takımın da kalesini koruyan yıldız isim Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Bu transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağı tahmin ediliyor.

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