Sinan Engin 14 yıllık birlikteliği sonlandırıyor! Aldığı kararı yayında açıkladı

Türkiye'nin önde gelen futbol yorumcularından Sinan Engin, kariyeriyle ilgili aldığı kararı duyurdu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın programına konuk olan Sinan Engin'in itirafı sosyal medyada gündem oldu.

Emre Şen

Sinan Engin, 343 Digital Youtube kanalına konuk oldu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sorularını yanıtlayan Sinan Engin, Beyaz TV'den ayrılacağını duyurdu.

AYRILIK KARARINI AÇIKLADI

14 yıldır programda olduğunu vurgulayan Sinan Engin artık devam etmek istemediğini söyledi. Engin açıklamasında, “Bu sene artık Beyaz Futbol’a veda etmeyi düşünüyorum artık yeter." ifadelerini kullandı.

"BENİ YORUYORLAR"

Sözlerinin devamında program arkadaşları hakkında konuşan Sinan Engin, "Yoruldum çünkü Ahmet Çakar yoruyor, Abdülkerim yoruyor, Rasim yoruyor” dedi.

Beyaz TV Sinan Engin
