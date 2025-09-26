Sinan Engin 14 yıllık birlikteliği sonlandırıyor! Aldığı kararı yayında açıkladı

Sinan Engin, 343 Digital Youtube kanalına konuk oldu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sorularını yanıtlayan Sinan Engin, Beyaz TV'den ayrılacağını duyurdu.
14 yıldır programda olduğunu vurgulayan Sinan Engin artık devam etmek istemediğini söyledi. Engin açıklamasında, “Bu sene artık Beyaz Futbol’a veda etmeyi düşünüyorum artık yeter." ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında program arkadaşları hakkında konuşan Sinan Engin, "Yoruldum çünkü Ahmet Çakar yoruyor, Abdülkerim yoruyor, Rasim yoruyor” dedi.
