SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

12.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün büyük olasılıkla belli olduğunu açıkladı. Beşiktaş yönetimine yakınlığıyla bilinen ve Sergen Yalçın'ın ayrılığını ilk olarak duyuran Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasının Şenol Güneş olduğunu açıkladı.

Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü konusunda en yakın ismin Şenol Güneş olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI..."

Sinan Engin yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş olacak gibi duruyor" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın başında iki şampiyonluk yaşayan ve sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in kendisiyle ilk görüşmelerde bu sezon herhangi bir takımın başına geçmek istemediğini ilettiği haberleri gündeme gelmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
Şalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlarŞalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlar
Beşiktaş'ta 6 eksikBeşiktaş'ta 6 eksik
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

TFF 1. Lig'de şok olay! Maç sırasında stadı terk etti

TFF 1. Lig'de şok olay! Maç sırasında stadı terk etti

CANLI: Formula 1'de dev yarış başladı

CANLI: Formula 1'de dev yarış başladı

Beşiktaş için sürpriz teknik direktör!

Beşiktaş için sürpriz teknik direktör!

Genç futbolcu intihar etti

Genç futbolcu intihar etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.