Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü konusunda en yakın ismin Şenol Güneş olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI..."

Sinan Engin yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş olacak gibi duruyor" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın başında iki şampiyonluk yaşayan ve sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in kendisiyle ilk görüşmelerde bu sezon herhangi bir takımın başına geçmek istemediğini ilettiği haberleri gündeme gelmişti.



