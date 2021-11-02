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Sinan Engin canlı yayında çıldırdı!

02.11.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya maçında 42. dakikada 3 değişiklik yapan Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı. Engin, "Bu Fenerbahçe'nin hocaları hep mi tuhaf olur? Bunun yaptığı psikopatlıktır ulan. Çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.

Sinan Engin canlı yayında çıldırdı!

Beyaz TV'de yorumculuk yapan eski futbolcu Sinan Engin, Vitor Pereira'yı çok sert eleştirdi. Sinan Engin, Pereira'nın tercihleri için 'psikopatça' tanımı yaptı.

İŞTE SİNAN ENGİN'İN SÖZLERİ

"1 tane oyuncuyu kenara alırsın, 3 tane oyuncuyu 42'de almak nedir? Bu psikopatlıktır ulan. Sen bu çocukları bitirdin. 3 dakikada mı maçı kurtardın. Devrede ısınırlar, aslan gibi oyuna girerler. Devrim yapacaktı, Fenerbahçe'yi devirdi. Senin bir ideal ilk 11'in yok mu, bu Fenerbahçe'ye gelen hocalar bir tuhaf. Çok sinirlendim. Bu çocukları 42.dakikada çocukları demoralize etti."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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