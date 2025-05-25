Sinan Engin canlı yayında Galatasaray'ın ilk transferini açıkladı! Süper Lig'den geliyor...

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da tüm hızıyla devam ederken gözler transfere dönmüş durumda.

Sarı-Kırmızılılar için birçok isim gündeme gelirken yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan programda ilk transferini açıkladı.

"YENİ SEZONDA GALATASARAY'DA"

Engin, sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacak olması nedeniyle yeni kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'ın Süper Lig'den yerli bir eldivenin transferini bitirdiğini ileri sürdü.

Ünlü yorumcu, "Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini bitirdi. Yeni sezonda Galatasaray'da. Bir yabancı kaleci daha gelebilir. Günay Güvenç de kalacak. Galatasaray, 3 kaleciyle gelecek sezona giriş yapacak. Takımdan ayrılacak 5-6 tane de futbolcu var." dedi.

EYÜPSPOR SÖZLEŞMESİNİ UZATMIŞTI

Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki Berke Özer, geçtiğimiz günlerde kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl uzatmıştı.