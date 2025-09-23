SPOR

Sinan Engin'den Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho için inanılmaz sözler! ''Maç öncesi görüşmüşler...''

Fenerbahçe’de Ali Koç döneminde görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Tv’de Derin Futbol programında yorumcu Sinan Engin’in ‘‘Portekiz'deki Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'nın avukatları ile otelde görüşmüş!’’ sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho için ortaya inanılmaz bir iddia atıldı. Yorumcu Sinan Engin’in "Nasıl bir çakal olduğunu Türkiye'ye anlatıyorum’’ sözleriyle başlayan konuşması büyük ilgi topladı. İşte Sinan Engin’in iddiaları…

‘‘AĞZINIZI AÇMADINIZ!’’

Sinan Engin, "Nasıl bir çakal olduğunu Türkiye'ye anlatıyorum! Biz eleştirdiğimizde kızıyordunuz... Fenerbahçe taraftarları, bu adama ağzınızı açmadınız!" diyerek sözlerine başladı.

‘‘UEFA VE FIFA’NIN BU DURUMU AÇIKLAMASI LAZIM…’’

Sinan Engin, "Jose Mourinho, Portekiz'deki Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'nın avukatları ile otelde görüşmüş! Avukatlar gelmiş, toplantı yapmışlar! Gitme planlarını önceden yapmış! Başka bir oda daha tutuyor... İsterlerse açıklayabilirler. UEFA ve FIFA'nın bu durumu araştırması lazım! 'Yöneticiyi tanımıyorum' falan hepsi kovulmak için yapılmış!" dedi.

‘‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE NE İŞİNİZ VAR!’’

Sinan Engin," Konuşmamak adına paralar alıyor, çok aşağılık işler! Gitmek ve Fenerbahçe'nin elenmesi üzerine planlar yaptı! Hatta 'Şampiyonlar Ligi'nde ne işiniz var' bile dedi!" sözlerini söyledi.

''KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN OYNAMASINA...''

Sinan Engin," İsteseydi, Rui Costa ile görüşür ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına izin vermezdi. Çünkü öyle bir ağırlığı var." diyerek sitem etti.

