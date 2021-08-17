Sinan Engin'den Marcao'ya: Sen adam değilsin

Sinan Engin Marcao'ya 'Sen adam değilsin' dedi olay dünya basınına sıçradı. Dün geceye damga vuran olay maçın önüne geçti. Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maç neredeyse hiç konuşulmadı.

"ADAM DEĞİLSİN"

Sinan Engin, "Ulan sen ne terbiyesiz ne gaddar adamsın ya, tutuyorsun kafa atıyorsun vuruyorsun. Sen adam falan değilsin. Galatasaraylı oyunculara kızıyorum hiç birisi müdahale etmiyor. Galatasaray’ın acilen bu Marcao denen hadsiz adamla yollarını ayırması gerekiyor. Adam yumruk atıyor, kafa atıyor, saldırıyor. Fatih Hoca'nın yapacağı tek şey, Marcao’yu bu takımdan kovmak. Fatih Terim'in açıklamaları hayal kırıklığına uğrattı. Bu saatten sonra Marcao'ya ne rakipler, ne de hakemler normal bakmaz. Her yerde tepki görür. Dayanamazsınız, göndermek zorunda kalırsınız. Türkiye'de oynama şansı kalmadı. Marcao yiyorsa, Arda'ya saldır da görelim!" ifadelerini kullandı. Sinan Engin'in çok sinirli olduğu gözlenirken ünlü yorumcu canlı yayında adeta çıldırdı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerken maçın önüne geçecek olay yaşandı. Karşılaşmanın 60. dakikası, sahalarımızda bugüne kadar hiç görülmeyen kavgaya sahne oldu. Topun oyun dışında olduğu sırada Marcao ile Kerem Aktürkoğlu tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Brezilyalı stoper, bir anda savunma bölgesinden koşarak milli oyuncumuzun yanına geldi.

Marcao yanına gelir gelmez genç futbolcuya kafa attı. Bu darbenin ardından şaşkınlık yaşayan Kerem, Brezilyalı savunmacıyı itti. Marcao takım arkadaşına bu kez de yumruk attı. Takım arkadaşları Feghouli ve Diagne iki oyuncuyu ayırdı.

Oldukça öfkeli olduğu gözlenen ve güçlükle sakinleştirilen Marcao saha kenarına götürüldü. Marcao sonrasında kırmızı kart gördü. Galatasaray'da büyük tepki neden olan olay sonrası Kerem Aktürkoğlu'na destek geldi. Marcao ile ilgili karar merak edilirken futbol sahalarında ender görülen olay dünya basınına da yansıdı.

OLAY DÜNYA BASININA SIÇRADI

Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, ağızları açık bırakan olayda takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı ve oyundan atıldı. (Daily Star)

Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı! (La Gazzetta)

Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı. Şimdi gözler, taraftarların takımdan gönderilmesini istedikleri oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın alacağı kararda. (France News)

Türkiye'deki futbol taraftarları eşine ender rastlanacak bir olaya şahit oldu! Galatasaray'da forma giyen savunmacı Marcao kendi takım arkadaşına saldırınca oyundan atıldı. (Australian News Review)

Galatasaraylı Marcao takım arkadaşına kafa ve yumruk atınca oyundan ihraç edildi. (Chelsea FC News)

Galatasaraylı oyuncu takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı! (Be Soccer)

Şaşırtan anlar... Galatasaraylı yıldız Marcao takım arkadaşına yumruk atınca oyun dışına gönderildi. (Caught Offside)

Galatasaraylı savunmacı Marcao takım arkadaşıyla kavga edince oyundan atıldı. (GiveMeSport)

Türkiye'de alışılmadık sahneler... Galatasaraylı oyuncu takım arkadaşına kafa ve yumruk attığı için oyundan atıldı. (101 Great Goals)



