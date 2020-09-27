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Sinan Engin: Derbinin yıldızı Arda Turan olur

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 10:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesinde Sinan Engin düşüncelerini paylaştı. Engin, maçın yıldızının sarı kırmızılı takımında Arda Turan olacağını kaydetti.

Sinan Engin: Derbinin yıldızı Arda Turan olur

Fenerbahçe'de Samatta ile Sosa'nın oynatılması gerektiğini söyleyen Engin, maçın yıldızının Arda Turan olacağını iddia ederken, "Samatta fizik olarak iyi durumdaysa mutlaka başlarım. Sosa'm varsa, ben Jose Sosa ile başlarım. Ben mutlaka Donk'u oynatırım bu maçta. Taylan, Donk, Belhanda, Feghouli, Arda ve Falcao. Derbinin yıldızı Arda Turan olur" dedi.

Galatasaray'ın kazanacağını söyleyen yorumcu, "Fenerbahçe çok hazır değil, gol yollarında sıkıntısı var. Oyun organizasyonu belli değil, kimi nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Oturmuş bir 11'i yok. Galatasaray'ın 11'ini ise gözümüz kapalı yapıyoruz. Galatasaray ondan dolayı bir adım önde, Galatasaray kazanacak" ifadelerini kullandı.

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