Sinan Engin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart görecek ismi açıkladı!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne olacak. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan kritik mücadele öncesi iki taraf arasında gerilim devam ediyor.

Karşılaşmanın bol kartlı geçmesi beklenirken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir iddia geldi.

"OYUNDAN ATTIRIR"

Djiku’nun agresifliğine vurgu yapan Sinan Engin, "Osimhen'in kiminle eşleşeceği çok önemli. Osimhen eğer Djiku ile eşleşirse, Djiku'yu oyundan attırır. Djiku, agresif bir oyuncu. Osimhen, hava toplarında çok gol atar, hava toplarında durdurmak çok zor" dedi.