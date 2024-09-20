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Sinan Engin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart görecek ismi açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.09.2024 18:59
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Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin 6. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala ünlü yorumcu Sinan Engin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Sinan Engin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart görecek ismi açıkladı!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne olacak. Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan kritik mücadele öncesi iki taraf arasında gerilim devam ediyor.

Karşılaşmanın bol kartlı geçmesi beklenirken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir iddia geldi.

"OYUNDAN ATTIRIR"

dJIKU

Djiku’nun agresifliğine vurgu yapan Sinan Engin, "Osimhen'in kiminle eşleşeceği çok önemli. Osimhen eğer Djiku ile eşleşirse, Djiku'yu oyundan attırır. Djiku, agresif bir oyuncu. Osimhen, hava toplarında çok gol atar, hava toplarında durdurmak çok zor" dedi.

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Derbi kırmızı kart son dakika fenerbahçe galatasaray
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