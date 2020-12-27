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Sinan Engin Galatasaray'ın 2 transferini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.12.2020 11:30 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın rahat bir galibiyet aldığını dile getiren Engin, devre arasında yapılması gereken 2 transferi açıklayarak, Galatasaray'ın forvete ve orta sahaya oyuncu alması gerektiğini belirtti.

Sinan Engin Galatasaray'ın 2 transferini açıkladı

Arda Turan ve Taylan Antalyalı’ya övgüler yağdıran Sinan Engin, Galatasaray’ın ocak ayında mutlaka orta saha ve forvet transferi yapması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"ARDA LİDER OLUR DEDİK, LİDER GİBİ DE OYNUYOR"

"Arda geleceği zaman bu takımın lideri olur dedik, baktığımızda lider gibi de oynuyor ve çok iyi oynuyor."

"TAYLAN MİLLİ TAKIMDA KAPTANLIK SEVİYESİNE KADAR GELECEKTİR"

"Taylan'ı seyretmekten ben yoruldum. Herkesin kademesine giriyor, müthiş profesyonel. Oyunu da yönlendiriyor, soldan alıyor, sağa atıyor, öne doğru da gidiyor. Milli Takım'da kaptanlık seviyesine kadar da gelecektir, Allah nazardan saklasın."

"OCAK AYINDA ORTA SAHA VE FORVET TRANSFERİ"

"Galatasaray devre arasında orta sahaya oyuncu da alacak. Galatasaray'ın bu santrfor üçlüsüyle şampiyon olması zor. Alması lazım."

"GALATASARAY BELKİ DE TRABZONSPOR’DAN İLK DEFA BU KADAR RAHAT GALİBİYET ALDI"

"Galatasaray çok rahat, belki de Trabzonspor'dan ilk defa bu kadar rahat galibiyetle geldi. Galatasaray müthiş bir galibiyet aldı."

"BELHANDA BİR YERE GİTMEZ, SEYİRCİ YOK DİYE İYİ OYNUYOR"

"Belhanda Galatasaray'dan aldığı parayı hiçbir takımdan alamaz ve bir yere de gitmez. Şu anda seyirci olmadığı için iyi oynuyor."

"TERİM’İN CEZASI FAZLA, TAHKİMDEN SONRA İNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben Fatih hocaya verilen 5 maç cezayı da fazla buluyorum. Başakşehir maçında Okan Buruk da sahaya indi, herhalde Fatih hoca inmeden gidemiyor içeriye. Cezası Tahkim'e gittikten sonra ineceğini düşünüyorum."

"TRABZON’DA SENİ BOĞARLARDI"

"Trabzon'da sağdan soldan seni boğarlar, nefes alamazsın. Avni Aker cehennemi denirdi. Sağlı sollu boğuyorlardı seni, biz ileride sohbet ediyorduk."

"80'DEN SONRA 2-2 OLABİLİRDİ"

"Trabzonspor inansaydı maçın 80. dakikasından sonra 2-2 olabilirdi. Trabzonspor'un 6 tane falan adam alması lazım."

FOTOĞRAF: İHA

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