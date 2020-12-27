Sinan Engin Galatasaray'ın 2 transferini açıkladı

Arda Turan ve Taylan Antalyalı’ya övgüler yağdıran Sinan Engin, Galatasaray’ın ocak ayında mutlaka orta saha ve forvet transferi yapması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Arda geleceği zaman bu takımın lideri olur dedik, baktığımızda lider gibi de oynuyor ve çok iyi oynuyor."
"Taylan'ı seyretmekten ben yoruldum. Herkesin kademesine giriyor, müthiş profesyonel. Oyunu da yönlendiriyor, soldan alıyor, sağa atıyor, öne doğru da gidiyor. Milli Takım'da kaptanlık seviyesine kadar da gelecektir, Allah nazardan saklasın."
"Galatasaray devre arasında orta sahaya oyuncu da alacak. Galatasaray'ın bu santrfor üçlüsüyle şampiyon olması zor. Alması lazım."
"Galatasaray çok rahat, belki de Trabzonspor'dan ilk defa bu kadar rahat galibiyetle geldi. Galatasaray müthiş bir galibiyet aldı."
"Belhanda Galatasaray'dan aldığı parayı hiçbir takımdan alamaz ve bir yere de gitmez. Şu anda seyirci olmadığı için iyi oynuyor."
"Ben Fatih hocaya verilen 5 maç cezayı da fazla buluyorum. Başakşehir maçında Okan Buruk da sahaya indi, herhalde Fatih hoca inmeden gidemiyor içeriye. Cezası Tahkim'e gittikten sonra ineceğini düşünüyorum."
"Trabzon'da sağdan soldan seni boğarlar, nefes alamazsın. Avni Aker cehennemi denirdi. Sağlı sollu boğuyorlardı seni, biz ileride sohbet ediyorduk."
"Trabzonspor inansaydı maçın 80. dakikasından sonra 2-2 olabilirdi. Trabzonspor'un 6 tane falan adam alması lazım."
FOTOĞRAF: İHA
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