SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sinan Engin, Galatasaray'ın başına gelmek isteyen hocayı açıkladı!

Sinan Engin, Galatasaray'ın başına gelmek isteyen hocayı açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 12:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yi yenerek zirvede rakibini 5 puan önüne geçen Galatasaray'da yüzler gülerken, usta yorumcu Sinan Engin'den Sarı-Kırmızılılar için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Sinan Engin, Galatasaray'ın başına gelmek isteyen hocayı açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ilk maçında PAOK ile karşılaşacak Galatasaray 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı Alejandro Hernandez yönetecek.

Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutulurken ünlü yorumcu Sinan Engin’den çok konuşulacak bir iddia geldi.

"İŞİ ERKENDEN KOPARABİLİR"

thumbs_b_c_fb3505b98c916d97292b0e4823a2720e

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında işi erkenden koparabileceğini söyleyen Sinan Engin,"3 büyüklerin fikstürüne bakıyorum, Galatasaray'ın maçları daha kolay gibi gözüküyor. Eğer Galatasaray'dan 10 maçlık seri gelirse puan farkını 8-10'a çıkartır ve işi erkenden koparabilir. Bu kolay değil. Ama söylediğim ihtimal de zor değil. Daha bu takıma 2 oyuncu gelecekti. Zalewski ve Pellegrini'yi almaya çalıştılar olmadı. Devre arasında da başka takviyeler yapılabilir" dedi.

"HAYALİ GALATASARAY'A HOCA OLMAK"

razvan-gskae

Razvan Lucescu’nun Galatasaray’a gelmek istediğini ifade eden Sinan Engin, "PAOK maçı Galatasaray için zor geçecek. Geçen sene şampiyon oldular. Hocası Razvan, Mircea Lucescu'nun oğlu. Razvan Lucescu'nun da hayali bir gün babası gibi Galatasaray'a hoca olmak. Kendini kanıtlamak isteyecektir. Buranın yabancısı değil" sözlerini sarf etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Sinan Engin son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Erman Toroğlu, Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne olduğunu açıkladı!

Erman Toroğlu, Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne olduğunu açıkladı!

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor!

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor!

Derbi sonra F.Bahçe eridi! Rekor kayıp...

Derbi sonra F.Bahçe eridi! Rekor kayıp...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.