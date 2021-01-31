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Sinan Engin, İrfan Can'ın yeni takımını açıkladı

31.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Sinan Engin, İrfan Can'ın yeni takımını açıkladı

Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin transfer durumu belirsizliğini koruyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya yarıştığı İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz bir talip daha çıktı. Günlerdir Türkiye İrfan Can Kahveci transferini konuşuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Başakşehir'in yıldız futbolcusunu transfer etmek için yarışıyor.

25 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip çıktı. İtalya'dan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre Hertha Berlin, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'le görüşmelere başladı.

Haberde Alman Kulübü'nün 10 milyon Euro karşılığında Başakşehir ile anlaşmaya vardığı yazıldı.

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala İrfan Can Kahveci'nin hangi takıma gideceği büyük merak konusu. Bu sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 25 maça çıkan orta saha oyuncusu 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Birçok medya kuruluşunda İrfan Can transferi için farklı takımların söylenmesi ise kafaları karıştırıyor.

SİNAN ENGİN: YÜZDE 90 FENERBAHÇE

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, "İrfan Can Kahveci büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak. Gelen son bir bilgi bu yönde. %90 Fenerbahçe forması giyecek." dedi.

TV100 yorumcusu Ertem Şener ise İrfan Can Kahveci'nin yüzde 100 Galatasaray'a transfer olduğunu ifade etti.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bize gelmesede olur fb ye gitsin
hadi inşallah Fener'e gider yazık o kadar paraya GS çok zarar eder yoksa FB Vedat murigi parasını değerlendirecek çünkü parayı seneye kullanamayacak
fb de souzayı alsaydı hiç 10 mil avro vermicekti gereksiz ve pahalı bi transfer

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