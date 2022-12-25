Sinan Engin, Jorge Jesus'un teklif aldığı takımları canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus'un mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor maçından aldığı mağlubiyetle birlikte üst üste 2 maçtan boynu bükük ayrılan sarı-lacivertlilerde eleştiri toplarının hedefinde Portekizli çalıştırıcı vardı. Futbol yorumcusu Sinan Engin ise canlı yayında Jorge Jesus'a teklif yapan 2 takımı duyurdu.

"BU MAÇ TAMAMEN JESUS'A YAZAR"

"Derbi son yılların bana göre en kötüsü diyebilirim. Trabzonspor oynadı, Fenerbahçe seyretti. Dede bu sefer yanlış yaptı. Dede şöyle iyi böyle iyi dedik, dedeyi ben satmam ama ona kimse bu derbinin önemini anlatmamış herhalde. Trabzon deplasmanını da anlatmamışlar. Bir de oyuncu değişiklikleri ve oynanan oyun tamamen yanlıştı. Bu maç tamamen Jesus'a yazar."

"BENİM ALDIĞIM İSTİHBARAT..."

"Aklı Portekiz'de mi, Brezilya'da mı? Nerede bilmem. Benim aldığım istihbarat iki taraftan da teklif geldi. Fenerbahçe çok da iyi gidiyor, Trabzonspor'un bu maçı kazanması anormal değil. Trabzonspor'u kutluyorum, şahane de oynadılar."



