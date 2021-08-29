Sinan Engin, Ligin şampiyonunu açıkladı

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 yendiği karşılaşmayı Sinan Engin Beyaz TV'de yorumladı. Engin, Beşiktaş hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

"50 POZİSYONA GİRER"

Sinan Engin, "Batshuayi 20 golün üzerinde gol atar, 50 golün üzerinde pozisyonuna girer, 30 tane de kaçırır. Öyle çok bonkör arkadaş. Çok iyi futbolcu. Kesinlikle gol kralı olur. Beşiktaş'ta şampiyon olur." dedi.

"KALİTE ORTADA"

Beşiktaş'ın kadro kalitesinden bahseden Engin, "Kalite ortada. Teixeira da hazır değil fizik olarak. Beşiktaş'ın yıldızları, klas dediğimiz oyuncuları yüzde 60-70'le oynuyor. Arka arkaya maç oynamak önemli. Beşiktaş takımı çok iyi takım, ligin üzerinde bir kadrosu var. Fiziği de düzelttiğim zaman bütün maçlarını farklı kazanır." ifadelerini kullandı.

"TEİXEİRA ÇOK KLAS"

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü transferini yorumlayan Engin, "Teixeira kendini kanıtlamış oyuncu. Fizik olarak çok iyi durumda değil, belki de en zayıf o, takım arkadaşlarına göre. Belki 2-3 gol de atabilirdi. Çok klas ve akıllı oyuncu. Ön tarafı müthiş oldu Beşiktaş'ın. 10 üzerinden 9 Beşiktaş'ın kadrosu." dedi.



