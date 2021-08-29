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Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

29.08.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü yeni transferi Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesini TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamalarını değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı transfer açıklamasında bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Siyah - Beyazlılar, mücadelenini 30. dakikasında Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesini TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında analiz etti.

RIDVAN DİLMEN'DAN FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI

Dilmen, "Beşiktaş kesinlikle sol ayaklı bir stoper almalı. Bakın %100 diyorum. Sergen Yalçın'ın gibi süper bir sol ayağı olmasına gerek yok ama sol ayaklı bir stoper şart Beşiktaş'a. Bunun yanında Umut Meraş da kesinlikle alınmalı. Zaten alınmış diye duydum hayırlı olsun. Çok güzel bir transfer olmuş." dedi.


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Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü
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