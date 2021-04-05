Sinan Gümüş 13 maç sonra 11'de

Emre Belözoğlu, ligin 31’inci haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın 11’ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte hastalığı sebebiyle kadroda bulunmayan Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül, Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci’nin yedekler arasında yer almasından dolayı ise Sinan Gümüş ve Ozan Tufan ilk 11’de görev aldı.

Belözoğlu, Denizlispor maçına şu 11’le çıktı: “Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta.

Fenerbahçe, Denizlispor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle 2 oyuncu ise koronavirüs testlerinin pozitif olmasından dolayı Denizlispor karşılaşmasında görev alamadı.

Sarı-lacivertli ekipte Sinan Gümüş, ligde 13 maç sonra ilk 11’de forma giydi.

Ligde en son 11 Ocak’ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta 11’de görev alan Sinan Gümüş, sonrasındaki 13 maçın 7’sinde sakatlık sebebiyle görev alamazken 3 maçta yedekler arasında yer aldı. Sinan Gümüş 3 maçta ise oyuna dahil olmadı.

