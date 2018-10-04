G.Saray'ın yıldızlarından ortak mesaj

Hatalardan ders çıkaracaklarını söyleyen Sinan Gümüş, "Çok üzücü bir olay. Deplasmanda bu kadar pozisyona girip puan alamamak bizi baya üzdü. İlk yarıda 4-5 net pozisyonumuz vardı. Onları atsak 3 puan ile döneceğiz. Burası Şampiyonlar Ligi. Atamazsanız 1 puan bile alamıyorsunuz. Hatalarımızdan ders çıkartıp bundan sonraki maçlardan 3 puan almak istiyoruz" dedi.
MUSLERA: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Porto'ya 1-0 mağlup oldukları maç sonrasında konuştu. Takımın oyunu nedeniyle gururlu olduğunu belirten Uruguaylı kaleci, "Çok zor bir rakibe karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Buna rağmen 90 dakika çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Porto'dan daha çok pozisyona girdik. Pozisyonları değerlendiremezseniz bedelini ağır ödüyorsunuz. Bugün bu bedeli ağır ödedik. Ama evimize mutlu dönüyoruz. İyi bir futbol sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
FERNANDO: ATMAK GEREKİYOR Kİ KAZANALIM
Porto - Galatasaray maçının ardından Fernando Reges, 1-0'lık yenilgiyi ve oyunu değerlendirdi. Fernando, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Ne gibi zorlukların bizi beklediğişni biliyorduk. İlk 45 dakika oynayan, daha çok pozisyona giren, rakibinden daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. 1 gol pozisyonu bile bulsanız gol atmanız gerekiyor ki bu seviyelerde maçı kazanabilesiniz. İkinci yarı ise yediğimiz bir duran top golü ile istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" diye konuştu.
MAICON: HERKESİN BİLDİĞİ KLİŞE: ATAMAYANA ATARLAR
Porto - Galatasaray maçının ardından Maicon Roque, 1-0'lık yenilgiyi ve ortaya konan oyunu değerlendirdi. Maicon, "Futbolda hepimizin bildiği bir klişe vardır. Atamayana atarlar... Bugün hep birlikte bunu gördük. Porto'ya karşı oynuyorsunuz. Herkes ne kadar pozisyona girdiğimizi gördü. Bu kadar pozisyona girince değerlendirmek gerekiyor. Yetenekli bir takıma karşı oynayınca onlar da cezayı kesebiliyor" şeklinde konuştu.
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