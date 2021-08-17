Sinan Gümüş, Süper Lig ekibine transfer oluyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Sinan Gümüş'e Süper Lig'den birçok kulüp talip olmuştu. Son anda devreye giren Karagümrük'ün transferde avantajlı konumda olduğu öğrenildi.

Altay, Göztepe ve Yeni Malatya'nın yanı sıra eski takımı Antalyaspor, gurbetçi oyuncu için teklif yaptı. Ancak son anda devreye giren Karagümrük'ün transferde avantajlı konuma geçtiği ortaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'dan ayrılmamak için tercihini Kırmızı-Siyahlılar'dan yana kullandığı ve yönetimden de bu konuda kolaylık beklediği belirtildi.



