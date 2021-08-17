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Sinan Gümüş, Süper Lig ekibine transfer oluyor

17.08.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Fatih Karagümrük'ün ilgisine olumlu yaklaştı.

Sinan Gümüş, Süper Lig ekibine transfer oluyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Sinan Gümüş'e Süper Lig'den birçok kulüp talip olmuştu. Son anda devreye giren Karagümrük'ün transferde avantajlı konumda olduğu öğrenildi.

Altay, Göztepe ve Yeni Malatya'nın yanı sıra eski takımı Antalyaspor, gurbetçi oyuncu için teklif yaptı. Ancak son anda devreye giren Karagümrük'ün transferde avantajlı konuma geçtiği ortaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'dan ayrılmamak için tercihini Kırmızı-Siyahlılar'dan yana kullandığı ve yönetimden de bu konuda kolaylık beklediği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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