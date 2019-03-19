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Sinan Gümüş'ün Genoa ile anlaştığı iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sezon sonu sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. İtalyan basınının iddiasına göre; sezon sonunda Galatasaray'la olan sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşma sağladı.

Sinan Gümüş'ün Genoa ile anlaştığı iddia edildi

MYNET.COM | Sezon sonunda Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş için Serie A ekiplerinden Genoa'nın devreye girdiği iddia edilmişti. Başarılı oyuncunun İtalya'ya transferiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Genoa, Sinan Gümüş ile transfer konusunda anlaşma sağladı. Sinan'in sezon sonunda bedelsiz bir şekilde Genoa'nın yolunu tutacağı kaydedildi.

Genoa'yı çalıştıran teknik direktör Cesare Prandelli döneminde Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, böylece 5 yıl sonra eski teknik direktörüyle yeniden bir araya gelecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan Sinan Gümüş, 4 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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Galatasaray Sinan Gümüş genoa

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