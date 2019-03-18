SPOR

Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 18.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

Avrupa'nın ve İtalya'nın en önemli spor muhabirlerinden biri olan Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sinan Gümüş'ün, sezon sonunda bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Prandelli'nin başında olduğu İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olacağını iddia etti.

Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi

MYNET.COM|Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada Juventus'u 2-0 mağlup ederek rakibine ligdeki ilk yenilgisini aldıran ve kümede kalma adına önemli bir adım atan Genoa, önümüzdeki sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Genoa'da, hedefteki ilk isim Sinan Gümüş. Prandelli'nin bu transferi çok istemesinin altında yatan nedenlerden biri olarak, İtalyan teknik adamın 2014-15 sezonunda Sinan Gümüş ile Galatasaray'da birlikte çalışması ve yıldız futbolcuyu tanıyor olması gösteriliyor.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olmak da, Genoa'yı bu transfer için isteklendiren en önemli etken olarak gösterilirken, resmi imzaların sezonun sonunda atılacağına kesin gözüyle bakılıyor.


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Sinan Gümüş genoa

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