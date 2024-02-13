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Sinan Kaloğlu: “O zeminde kesinlikle maç oynatılmamalı”

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 12:49 | Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Eryaman Stadyumu’nun zemininden kaynaklı bir futbolcularının çapraz bağlarının koptuğunu söyleyerek, “O zeminde kesinlikle maç oynatılmamalı” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 22. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada Son zamanlarda gündemde olan Eryaman Stadyumu’nun zeminiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“O ZEMİNDE KESİNLİKLE MAÇ OYNATILMAMALI”

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Kaloğlu, “O zeminde kesinlikle maç oynatılmamalı. Biz bunun zararını Çorum FK maçında en iyi oyuncularımızdan birinin çapraz bağlarının kopmasıyla bunu ödedik. Maalesef saha elverişli değil. Orada oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcu sağlığını düşünmemiz lazım. Biz zaten bir tane sakat verdik. Zaten kadro derinliğimiz çok yok. Dediğim gibi sahanın ne zaman hazır hale geleceğini bilmiyorum. Nasıl bir bakım yapıldığını bilmiyorum. Ama bu sene sahamızı kaybettik diye düşünüyorum. En azından bu aralar sahamızı kaybettik. Artık yetkililer o kararı verecektir ama bence futbola elverişli bir saha yok orada” diye cevapladı.

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