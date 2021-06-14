SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel tepki çekti

Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel tepki çekti

14.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz defa Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye adına 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel büyük tepki çekti. Mersin'de merkez noktada bulunan heykel için sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Mersin yerel basınında, eseri anlamlandıramayan vatandaşların 'Hamamcı boksör' ve 'tantuni kral' gibi güzellemeler yaptığı yazıldı.

Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel tepki çekti

Efsane sporcuları ölümsüzleştirmek adına yapılan eserler takdir gördüğü gibi bazen de büyük tepki çekiyor. Mersin'de Sinan Şamil Sam'ı ölümsüzleştirmek adına yapılan heykel büyük eleştiri topladı. Heykeli Şam'a benzetemeyen vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, eserin o noktadan kaldırılmasını istiyor.

SİNAN ŞAMİL ŞAM HEYKEL

"HAMAMCI BOKSÖR"

Mersin yerel basınından mersinimecehaber.com, şehir halkının gösterdiği tepkilere haberinde yer verdi. Vatandaşların bazılarının 'hamamcı boksör' kimisinin de 'tantuni kral' güzellemesi yaptığı belirtildi. Bir süredir kentin merkezinde bulunan heykelin kaldırılmamasına da tepki gösteriliyor. Sosyal medyada eseri görüp 'Şu heykel işini bırakın, gelin size iş vereyim taş duvar yapın. Bu nasıl bir işkencedir. Yahu ' yorumunu yapanlar da oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci olduToprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

İspanyol devinden milli yıldıza teklif

İspanyol devinden milli yıldıza teklif

Şenol Güneş'ten ilk 11'de 4 değişiklik

Şenol Güneş'ten ilk 11'de 4 değişiklik

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Cristiano Ronaldo rezil oldu!

Cristiano Ronaldo rezil oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.