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Şinasi Yurtsever: Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı üzerinden pasaportundaki Bingöl damgasını gösteren ve bu duruma isyan eden bir Twitter kullanıcısı bir anda Trend Topic oldu.

Şinasi Yurtsever: Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum

Macaristan yolculuğundan dönüşte Bingöl havalimanına inen bir kadın sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi. Ancak kullandığı ifadeler saygı sınırlarını aşınca pek çok Twitter kullanıcısı bu kadına tepki gösterdi.

Yapılan yorumlara tepki gösterenlerden biri de oyuncu Şinasi Yurtsever oldu. Yurtsever kadının tepki dolu satırlarını hesabından paylaştı ve üzerine de:

“Nesi var Bingöl'ün. Kalsaydın Macaristan'da. Pasaportunu iptal ettir o zaman böylece Bingöl damgasından kurtulursun.Bu zihniyetteki tikilere tahammül edemiyorum (Üslubum için özür dilerim)” notunu düştü.

sinasi-twitter

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“Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine şahit oldum resmen, pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silebilirim”

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Anahtar Kelimeler:
Şinasi Yurtsever, bingöl,

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