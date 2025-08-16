Şinasi Yurtsever 'büyük hayalim' diyerek satın almış, fotoğrafını paylaşmıştı... Ailesi satışa çıkaracak!

Geçtiğimiz Mart ayında mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in, yaşamını yitirmeden kısa süre önce büyük hayalini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

YELKENLİ SATIN ALMIŞTI

Deniz sevdalısı olan Yurtsever, yaz aylarını teknesiyle Ege ve Akdeniz koylarında geçiriyordu. Daha önce sahip olduğu küçük teknesini elden çıkaran oyuncu, uzun zamandır hayalini kurduğu büyük bir yelkenliyi satın aldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yeni teknesiyle Mavi Tur’a çıkan sanatçı, bu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı.

AİLESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILACAK

Yaklaşık beş yıl boyunca ilk teknesinde kaptanlık eğitimi alan Yurtsever, yeni yelkenlisinde ise istediği kadar vakit geçiremedi. Sanatçının ailesinin, yeterince kullanılmayan bu tekneyi önümüzdeki günlerde satışa çıkarmayı planladığı iddia edildi.