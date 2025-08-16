EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Şinasi Yurtsever 'büyük hayalim' diyerek satın almış, fotoğrafını paylaşmıştı... Ailesi satışa çıkaracak!

Kanser nedeniyle Mart ayında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in, hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yelkenli satın aldığı öğrenildi. Ailenin yelkenliyi yakın zamanda satışa çıkaracağı öne sürüldü.

Şinasi Yurtsever 'büyük hayalim' diyerek satın almış, fotoğrafını paylaşmıştı... Ailesi satışa çıkaracak!
Mustafa Fidan

Geçtiğimiz Mart ayında mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in, yaşamını yitirmeden kısa süre önce büyük hayalini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Şinasi Yurtsever büyük hayalim diyerek satın almış, fotoğrafını paylaşmıştı... Ailesi satışa çıkaracak! 1

YELKENLİ SATIN ALMIŞTI

Deniz sevdalısı olan Yurtsever, yaz aylarını teknesiyle Ege ve Akdeniz koylarında geçiriyordu. Daha önce sahip olduğu küçük teknesini elden çıkaran oyuncu, uzun zamandır hayalini kurduğu büyük bir yelkenliyi satın aldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yeni teknesiyle Mavi Tur’a çıkan sanatçı, bu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı.

Şinasi Yurtsever büyük hayalim diyerek satın almış, fotoğrafını paylaşmıştı... Ailesi satışa çıkaracak! 2

AİLESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILACAK

Yaklaşık beş yıl boyunca ilk teknesinde kaptanlık eğitimi alan Yurtsever, yeni yelkenlisinde ise istediği kadar vakit geçiremedi. Sanatçının ailesinin, yeterince kullanılmayan bu tekneyi önümüzdeki günlerde satışa çıkarmayı planladığı iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB kura sonuçları sorgulama ekranı…MSB kura sonuçları sorgulama ekranı…
YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anahtar Kelimeler:
vefat Şinasi Yurtsever tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

Tottenham'ın yıldızı Richarlison yılın golünü attı! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Tottenham'ın yıldızı Richarlison yılın golünü attı! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

'Büyük hayalim' diyerek satın almıştı, satılığa çıkacak

'Büyük hayalim' diyerek satın almıştı, satılığa çıkacak

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif sızdırıldı! İşte rakam rakam tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif sızdırıldı! İşte rakam rakam tüm detaylar...

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.