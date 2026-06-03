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Sınav tarihleri değişti! AGS ve ÖABT oturumları ertelendi... İşte yeni tarih

Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumlarının Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sınav tarihleri değişti! AGS ve ÖABT oturumları ertelendi... İşte yeni tarih

Son dakika: Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı, NATO Zirvesi nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

26 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Ersoy, “12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB Akademik Giriş Sınavı'nın AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Ankara
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