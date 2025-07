Sınavlarda zaman yönetimi: Stratejiler ve ipuçları

"Sevgili Öğrenci Arkadaşım,

Ve Sevgili Veliler;

Biliyorsunuz, LGS merkezi sınav sonuçları dün açıklandı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilir Burada Türkiye’nin önde gelen sınav kanaat önderlerinden Dün dijital bir eğitim zirvesinde Dr. Oksijen ile konuşuyorduk, kendisi ile özel bir konuyu ele almaya karar verdik. Bu sınavın sonuçlarına bakarken sonav sonrasında pek çok öğrencinin şikayeti olan bir konuyu irdeleyeceğiz.

MEB bu sonavla ilgili LGS tercih süreci için velilere kılavuz yayınlamıştı, Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgilerle sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Önce o kılavuzun maddelerine bakalım:

Kılavuzda tercih dönemi kısmına bakıp, madelerin üstinden geçelim:

Bu süreçte çocuğunuza yönelik bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyin. Her çocuk biricik ve kendine özeldir. Önemli olan çocuğa destek olup kendini keşfetmesine yardımcı olmaktır.

Çocuğunuzun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okul ve gelecekte seçeceği meslek hakkında size ipuçları verebilir. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve yeteneklerini desteklemek için onlara fırsatlar sunabilirsiniz.

Çocuklarınızın tercih edecekleri okulların yurt, konaklama, ulaşım, beslenme gibi imkanları hakkında okul web sitelerinden araştırma yapabilirsiniz

Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim sürecini dikkate alarak değerlendirebilirsiniz.

Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzun istek ve hayallerinin sizinkinden farklı olabileceği bilinciyle yaklaşabilirsiniz.

Şimdi bunu kenara bırakmışken, öğrenciler için sınav anına girelim.

Sınav Anı

Sınav salonunda ter içinde kaldığın, gözünün saate takılıp kaldığı, "Keşke daha fazla zamanım olsaydı" diye iç geçirdiğin anları biliyorum. O his tanıdık geliyor değil mi? Çünkü zamanı yönetmek, aslında sınavı yönetmektir. Ve bugün, bu mücadelenin üstesinden nasıl gelebileceğini samimi bir sohbet havasında anlatacağım sana.

Zaman yönetimi denince aklına sadece saatler ve dakikalar gelmesin. Bu, aynı zamanda bir zihin disiplinidir. Sınav anında panik yapmamak, hangi soruya ne kadar zaman ayıracağını bilmek ve en önemlisi, kendine güvenmektir. Belki çok çalışıyorsun ama asıl soru şu: "Bu emeği doğru yönetebiliyor musun?"

İşte tam da bu noktada devreye stratejiler giriyor. Mesela Pomodoro Tekniğini duydun mu? 25 dakikalık yoğun çalışma ve 5 dakikalık molalarla beynini taze tutabilirsin. Ya da "zaman bloklama" yöntemiyle gününü parçalara bölüp her birine farklı bir ders yerleştirebilirsin. Böylece plansızlığın verdiği zaman kaybını önlemiş olursun.

Peki ya sınav anı? İşte orası gerçek sınav! Kâğıdı eline alır almaz tüm sorulara hızlıca göz atmalı, kolay olanlardan başlamalısın. Çünkü bu senin hem moralini yükseltir hem de zor sorular için ekstra zaman kazandırır. Bir soruya takılıp kaldığında ise yapman gereken çok basit: Derin bir nefes al, işaret koy ve geç. Sonra geri dönersin. Unutma, sınavın son dakikalarını kontrol için ayırırsan, işaretleme hatalarını düzeltme şansın olur.

Stres ise zamanının en büyük düşmanı. Gözlerini kapatıp birkaç derin nefes almak, zihnini toparlamana yardım eder. "Yapamıyorum" yerine "Bu soruyu çözebilirim" demek, bakış açını değiştirir. Çünkü inan bana, sen hazırsın. Sadece zamanı doğru kullanmayı öğrenmen gerekiyor.

Şimdi sıra sende. Bugünden itibaren küçük adımlarla başla. Telefonunu sessize al, dikkat dağıtıcıları hayatından çıkar ve bir zaman çizelgesi yap. Sınav provalarında mutlaka süre tut. Zamanla göreceksin ki, artık sınav salonunda değil, sınav senin kontrolünde olacak.

Unutma, başarı tesadüf değildir. Zamanını iyi yönetenler, hayatlarını da iyi yönetirler. O yüzden şimdi harekete geçme zamanı!

Dr. Oksijen’den 10 Soru 10 Cevap:

Sınavlarda zaman yönetimi neden önemlidir?

Zaman yönetimi, sınav süresi içinde tüm sorulara yeterince vakit ayırmayı sağlar. Doğru bir zaman yönetimi stratejisi olmadan, bazı sorulara gereğinden fazla zaman harcanabilir ve sınavın tamamlanması zorlaşabilir. Aynı zamanda, stres seviyesini azaltarak öğrencinin daha sakin ve kontrollü kalmasına yardımcı olur.

Sınavda zamanı iyi kullanmak için hangi stratejiler uygulanmalıdır?

Soruların tamamını gözden geçirmek, önce kolay soruları çözerek zaman kazanmak, her soruya ayrılacak süreyi önceden belirlemek ve takıldığımız sorulara daha sonra geri dönmek gibi stratejiler zaman yönetimini verimli hale getirir.

Zaman yönetimini olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?

Dikkat dağınıklığı, stres, plansız çalışma, soru başında fazla vakit kaybetmek ve sınav öncesi yeterince pratik yapmamak, zaman yönetimini olumsuz etkileyen başlıca faktörlerdir.

Sınav sırasında zamanı etkin kullanmak için hangi teknikler önerilir?

Pomodoro Tekniği gibi zaman yönetimi tekniklerini kullanmak, sınav anında süreyi bölerek her soruya belli bir zaman ayırmak ve soru üzerinde belirlenen süreden fazla vakit kaybedilirse diğer soruya geçmek önerilen teknikler arasındadır.

Zor sorulara takılmamak için ne yapılmalıdır?

Zor sorulara takılıp vakit kaybetmemek için önce kolay ve hızlı çözülebilecek sorular çözülebilir. Takıldığımız sorular işaretlenerek sınavın sonunda tekrar gözden geçirilebilir. Böylece zaman daha dengeli kullanılmış olur.

Sınav öncesinde zaman yönetimi becerilerini geliştirmek için nasıl bir hazırlık yapılmalıdır?

Deneme sınavları çözerek zaman kullanımına alışmak, süre tutarak soru çözme pratiği yapmak ve her denemeden sonra zaman yönetimi ile ilgili değerlendirme yapmak sınav gününe daha iyi hazırlanmayı sağlar.

Sınav anında dikkat dağınıklığını önlemek için ne yapılmalıdır?



Sınav sırasında çevresel faktörlerden etkilenmemek için sadece sorulara odaklanılmalı, içsel kaygıyı azaltmak için nefes teknikleri kullanılmalı ve dikkat dağıtan düşüncelerden uzak durulmalıdır.

Sınav süresini bölerek plan yapmak neden etkilidir?

Sınav süresini bölmek, her soruya veya her bölüme belirli bir süre ayırarak vakit kaybını önler. Bu yöntem, öğrencinin sınav boyunca süresini kontrol altında tutmasını ve her bölümde dengeli bir ilerleme sağlamasını kolaylaştırır.

Planlı ve önceliklendirilmiş bir yaklaşım sınav başarısını nasıl artırır?

Planlı çalışmak ve öncelikleri belirlemek, öğrencinin hem sınav öncesi hem de sınav anında gereksiz vakit kaybını önlemesine yardımcı olur. Öncelikli olarak kolay ve yüksek puan getirecek soruların çözülmesi, zamanın daha verimli kullanılmasını sağlar.

Sınav sonrasında zaman yönetimi ile ilgili değerlendirme yapmak neden önemlidir?

Sınav sonrası zaman yönetimi konusunda yapılan hataları analiz etmek, gelecekteki sınavlar için daha etkili stratejiler geliştirmeyi sağlar. Ne kadar sürede kaç soru çözüldüğünü değerlendirmek ve buna göre yeni çalışma planları oluşturmak, sınav performansını artırabilir."

Referans:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbusbed/issue/83792/1386196