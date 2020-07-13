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Sincan’da Kıraathane Buluşmaları dijital ortamda

ANKARA HABERLERİ  | 13.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi, pandemi sürecinde dijital ortama taşıdığı etkinliklere hızla yenilerini ekliyor.

Sincan’da Kıraathane Buluşmaları dijital ortamda

Sincan Belediyesi, pandemi sürecinde dijital ortama taşıdığı etkinliklere hızla yenilerini ekliyor. Kıraathane Buluşmaları dijital ortamda canlı olarak yayınlanmaya başladı. Necip Karakaya’nın eşsiz sunumuyla Hayati İnanç’ın konuk olduğu programı binlerce kişi izledi.
Sincan Belediyesi dijital ortama taşıdığı etkinliklere her geçen gün yenilerini ekliyor. Tiyatro oyunları, edebiyat-tarih söyleşileri, spor kursları ve daha pek çok etkinliği internet ortamına taşıyarak binlerce kişiye ulaşan Sincan Belediyesi, vatandaşların dört gözle beklediği “Kıraathane Buluşmaları”nı dijital ortamda gerçekleştirmeye başladı. Necip Karakaya’nın sunumuyla düşünce ve fikir insanı Hayati İnanç’ın hayat dersi niteliğindeki hoş sohbeti izleyenlerden tam not aldı, binlerce kişi takip etti. Kıraathane Buluşmaları, Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
Sohbette Ayasofya’nın ibadete açılması konusu gündeme geldi. Hayati İnanç, “Allah-u Teâla uzun süren bir ayrılıktan sonra tekrar kavuşmamıza fırsat verdi. Orada layıkıyla bulunmak önemlidir” açıklamasında bulundu.
Kur’an-ı Kerim’den alıntılar yapan Hayati İnanç, Peygamberimizin hayatından örnekler vererek özellikle gençlere hayat dersi verdi. Yardımlaşmanın öneminden bahseden İnanç, “Zekat zengindeki fakirin hakkıdır. Sen hakkı sahibine veriyorsun, iyilik yaptığın falan yok aslında” ifadelerini kullandı.
İsar kavramına da değinen İnanç, “İhsan karşılıksız vermektir, çok güzel bir ahlaktır. Ama bunun ötesi muhtaç olduğunu vermektir ki, her babayiğidin harcı değildir. Bizler isar sahibi Hz. Muhammed’in ümmeti olarak az da olsa karınca kararınca Peygamberimize benzemeye çalışıp vakti geldiğinde ‘Rabbim ben de bu kadar yapabildim. Ona uymaya niyet ettim’ diyebilmeliyiz. Çağımızda çok şaşırtıcı neticeler verecek bir tutumdur. Medeniyetin temelidir, aldığın değil verdiğin senindir” dedi.

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