YURTHABER
  4. Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa

Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa

ANKARA HABERLERİ  | 03.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Gençlerle Baş Başa” programına devam ediyor.

Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Gençlerle Baş Başa” programına devam ediyor. Her hafta bir lisede öğrencilerle buluşan Başkan Ercan, bu kez Özel Karacan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Fikir alışverişinde bulunan Başkan Murat Ercan, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her hafta bir lisede öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Murat Ercan, onlarla sohbet ediyor, deneyimlerini paylaşıyor.
Bu hafta Özel Karacan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Murat Ercan, gençlerin fikirlerine çok önem verdiklerini ifade ederek, “Gençlerin fikirleri, talepleri, şehir için öngörüleri çok kıymetli. Fikirlerimizi gençlerle paylaşmak bizim için bir ayrıcalıktır” açıklamasında bulundu.
“Gençlerle Baş Başa” programının 40.’sını yaptıklarını belirten Başkan Ercan, “40. programımızı yapıyoruz. Her hafta bir lisemizde gençlerle sohbet programımızı aksatmadan devam ettiriyoruz” dedi.
Sincan’ı sanatın ve kültürün merkezi yapmak istediklerini söyleyen Ercan, “Mahalle konaklarımızın sayısını arttırdık. 5 tane daha yaptık son 1 yıl içerisinde. Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’ni yapıyoruz, inşaatı devam ediyor. İçerisinde 2 bin 560 kişilik konferans salonu olan, gençlere yönelik çok sayıda fonksiyonel mekanları olan merkezimiz yükseliyor. Tiyatrosundan sinemasına kadar, kütüphanesinden okuma salonlarına kadar birçok mekân var. Benzer bir merkezi Fatih’te yapıyoruz. 3 tane millet kıraathanesi açtık. Yüzlerce genç ders çalışma imkanı bulabiliyorlar” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Murat Ercan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Mamak’a 44 milyon 363 bin 445 kilogram asfalt serildiMamak’a 44 milyon 363 bin 445 kilogram asfalt serildi
EGO Spor 12’den vuracakEGO Spor 12’den vuracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kontrolden çıkan traktör can aldı

Kontrolden çıkan traktör can aldı

Lastik botta yakalandılar!

Lastik botta yakalandılar!

Ankara Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:58
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

2000 Eczanesi
Cankaya
Ayşen Eczanesi
Cankaya
Beysupark Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Duru Tuna Eczanesi
Cankaya
Emek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

İşte Bir Bedelli Askerin İhtiyaç Tutarı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.