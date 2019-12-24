Sindirim sistemi kanserleri gençlerde de görülüyor

Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Erdem Akbal ve Doç. Dr. Salih Boğa önderliğinde düzenlenen ‘Vakalarla Kolorektal Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD)’ toplantısında sindirim sistemi kanserlerinde ESD yöntemi mercek altına alındı. Ülkemizin ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 100’ü aşkın katılımcıya, uluslararası arenadaki en ünlü gastroenterologlardan biri olan Japonya Jichi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshikazu Hayashi eşliğinde eğitim verildi. 50 yaş altındaki kişilerde sindirim sistemi kanserlerinde belirli bir oranda artış olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal “Bu artış 40’lı yaşlarda başlamıyor, maalesef 20’li yaşlardan itibaren kalın bağırsak kanseri riskinde artış var” diye konuştu.

CERRAHİ MÜDAHALEYE GEREK KALMIYOR

ESD yönteminin, sindirim sistemindeki polip ya da erken evredeki kanserlerin çıkartılmasında kullanıldığını söyleyen Dr. Erdem Akbal, “Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaktaki polip ve erken evre kanserleri ameliyatsız, endoskopik yöntemlerle çıkarıyoruz ve kısa süre içerisinde hastayı taburcu ediyoruz. Bu tüm dünyaya Japon gastroenterologlar tarafından tanıtılan ve öğretilen bir yöntemdir. Ülkemizde de son 4 yıldır bu yöntem yaygınlaşmaya başladı” ifadelerini kullandı.