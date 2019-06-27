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Sinekleri ‘çeken’ 5 neden! Kırmızı ve koyu renk sinekleri çekiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 27.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Sivrisinek sokması, basit gibi görünen ancak sıtma başta olmak üzere, zika ve sarı humma gibi hastalıkları insanlara bulaştırabiliyor. Sivrisineklerin aynı ortamda kimi insanları ısırdığını, kimilerini de ısırmadığını belirten Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Sivrisinekler kan ile besleniyor ve O kan grubu insanlar A grubu olanlarla karşılaştırıldığında sinekler için anlamlı derecede daha çekiciler. Ayrıca kırmızı ve koyu renk giysiler de sinekleri çeker” açıklamasında bulundu.

Sinekleri ‘çeken’ 5 neden! Kırmızı ve koyu renk sinekleri çekiyor

Çok sayıda sivrisinek çeşidinin olduğunu ve bilimsel çalışmaların belli türler ile yapıldığını ve türden türe davranış farklılıklarının da araştırılması gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Her ne kadar ciddi hastalık bulaştıranlar en önemli grup ise de basitçe bizi ısıranlar da yeterince önemli” dedi.

ISIRILMAMAK İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Isırılmamanın önemine değinen Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, sivrisineklerin olduğu yerlerde mecburi olarak bulunuluyorsa, onların çıktığı saatlerde ısırılmamak için uzun kollu giysilerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “İç mekanlara girmelerini engelleyecek birçok bariyer yaratılabilir. Merkezi otoriteler bu konuda kaynak ve çaba harcayabilirler” şeklinde konuştu.

0 GRUBU İNSANLAR SİNEKLERİ DAHA ÇOK ÇEKİYOR

Bazı insanların kan gruplarına bağlı olarak daha dirençli olduklarını söyleyen Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Sinekler kan ile besleniyor. 0 grubu insanlar sivrisinekleri derilerine belirgin oranda daha çok çekiyorlar. Buradan hareketle bazı kişilerin kesin olarak direnci varsa bu durumu tam olarak ortaya çıkarıp, özellikle hastalık bulaşmasında insanların sokulmaması sağlanabilir” dedi.

SİVRİSİNEKLERİ ÇEKEN 5 FAKTÖR

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, kan grubunun yanı sıra sivrisineklerin “seçiciliklerini” etkileyen diğer faktörleri şöyle sıraladı:

Giyim: Sivrisinekler, hedeflerini seçerken ilk olarak “görmeleri” gerekiyor. Buradan yola çıkarak, sivrisineklerin akşamüzeri itibariyle görüşleri artıyor. Koyu ve kırmızı renklerin sivrisinekleri çektiğine dair araştırmalar mevcut.

Gazlar-karbondioksit: Çıkardığımız karbondioksit ne kadar yoğunsa (ne kadar çok soluyup üretiyorsak, iri isek) sivrisineklerin o kadar yoğun çekildiği ve metrelerce öteden algıladıkları söyleniyor; sivrisineklerin gece başın üzerinde dönüp durmasının sebebi de bu şekilde açıklanıyor.

Sıcak ve ter: Sıcak ve ter sivrisinekleri çekiyor. Sinekler özellikle terdeki laktik asit, ürik asit, amonyak ve diğer maddelere geliyorlar. Bu egzersizle olabileceği gibi bazı kişilerin genetik olarak bunu daha çok sağladığı üzerine de çalışmalar sürdürülüyor.

Deri üzerindeki bakteriler: Kişilerin derilerinde doğal olarak bulunan bakterilerin kişiden kişiye farklılık göstermesinin “seçmede” etkili olduğu dile getiriliyor.

Hamilelik: Hamile kadınların daha “çekici” olduğu görülüyor. Bunun artan vücut ısısı ve artan karbondioksit ile de açıklanabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sivrisinek Sinek

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