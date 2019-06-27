Sinekleri ‘çeken’ 5 neden! Kırmızı ve koyu renk sinekleri çekiyor

Çok sayıda sivrisinek çeşidinin olduğunu ve bilimsel çalışmaların belli türler ile yapıldığını ve türden türe davranış farklılıklarının da araştırılması gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Her ne kadar ciddi hastalık bulaştıranlar en önemli grup ise de basitçe bizi ısıranlar da yeterince önemli” dedi.

ISIRILMAMAK İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Isırılmamanın önemine değinen Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Türkoğlu, sivrisineklerin olduğu yerlerde mecburi olarak bulunuluyorsa, onların çıktığı saatlerde ısırılmamak için uzun kollu giysilerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “İç mekanlara girmelerini engelleyecek birçok bariyer yaratılabilir. Merkezi otoriteler bu konuda kaynak ve çaba harcayabilirler” şeklinde konuştu.

0 GRUBU İNSANLAR SİNEKLERİ DAHA ÇOK ÇEKİYOR

Bazı insanların kan gruplarına bağlı olarak daha dirençli olduklarını söyleyen Prof. Dr. Salih Türkoğlu, “Sinekler kan ile besleniyor. 0 grubu insanlar sivrisinekleri derilerine belirgin oranda daha çok çekiyorlar. Buradan hareketle bazı kişilerin kesin olarak direnci varsa bu durumu tam olarak ortaya çıkarıp, özellikle hastalık bulaşmasında insanların sokulmaması sağlanabilir” dedi.