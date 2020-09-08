Sinekten ne olacak ki demeyin! Yemeğinize kusabilir hatta...

Karasineklerin yemekler üzerine konduktan sonra geriye en az 60 farklı hastalık bıraktığını biliyor muydunuz? İşte boyutlarından çok daha büyük etkiler gösteren karasineklerin sağlık üzerindeki etkileri.

YEMEĞİNİZİN ÜZERİNE KUSABİLİRLER

Karasineklerin ağız kısımları boru şeklindedir. Ağızlarının şekli, herhangi bir yiyeceği sıvıya çevirir. Daha önce yedikleri herhangi bir şeyi (çürük et, dışkı) kendi tükürükleriyle yemeğinize kusabilirler. Söylemesi bile rahatsız edici yahu!

YEMEĞİNİZE YUMURTA BIRAKABİLİRLER

Açıkta kalan yemekler karasinek yumurtaları için mükemmel bir yuvadır. Bu bakteriler sizi bir süre sonra zehirleyebilir. Dışarıda üzeri açık bir şekilde kesinlikle yemek bırakmayın. Evet, meyveler de buna dahil.

SİNEK BACAKLARI VE KANATLARI YİYECEKLERİ BAKTERİ YUVASINA DÖNÜŞTÜRÜR

Bu böceklerin içinin bakterilerle dolu olduğunu zaten biliyoruz. Ama en fazla mikropların vücutlarının dışında bulunabileceğini biliyor muydunuz? Karasinekle bacaklarının ve kanatlarının yiyeceklerinize temas etmesine izin vermeyin!

60'IN ÜZERİNDE HASTALIK TAŞIYABİLİRLER

Karasinek, çöp ve yiyeceklerin arasından sürünerek insanlara en az 65 farklı hastalığı bulaştırabilir.

