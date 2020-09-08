Sinekten ne olacak ki demeyin! Yemeğinize kusabilir hatta...

Karasineklerin yemekler üzerine konduktan sonra geriye en az 60 farklı hastalık bıraktığını biliyor muydunuz? İşte boyutlarından çok daha büyük etkiler gösteren karasineklerin sağlık üzerindeki etkileri.
Karasineklerin ağız kısımları boru şeklindedir. Ağızlarının şekli, herhangi bir yiyeceği sıvıya çevirir. Daha önce yedikleri herhangi bir şeyi (çürük et, dışkı) kendi tükürükleriyle yemeğinize kusabilirler. Söylemesi bile rahatsız edici yahu!
Açıkta kalan yemekler karasinek yumurtaları için mükemmel bir yuvadır. Bu bakteriler sizi bir süre sonra zehirleyebilir. Dışarıda üzeri açık bir şekilde kesinlikle yemek bırakmayın. Evet, meyveler de buna dahil.
Bu böceklerin içinin bakterilerle dolu olduğunu zaten biliyoruz. Ama en fazla mikropların vücutlarının dışında bulunabileceğini biliyor muydunuz? Karasinekle bacaklarının ve kanatlarının yiyeceklerinize temas etmesine izin vermeyin!
Karasinek, çöp ve yiyeceklerin arasından sürünerek insanlara en az 65 farklı hastalığı bulaştırabilir.
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