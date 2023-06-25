Sinem Kobal derin bacak dekoltesiyle boy gösterdi! "Kadın yaşlanmıyor"

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal kızları olduktan sonra ekrandan uzaklaştı. Zamanını kızlarına ayıran ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Kobal şu sıralar gelen projeleri değerlendiriyor.

Öte yandan geçtiğimiz ay uzun bir aradan sonra Hello dergisine kapak olan Sinem Kobal, "Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" şeklinde konuşmuştu.

Projeleri değerlendiren Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

Mor dekolte detaylara sahip elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

Sinem Kobal'ın derin bacak dekolteli tarzına "Kadın yaşlanmıyor", "Hep çok zarif" yorumları geldi.

SİNEM KOBAL NASIL ZAYIFLADI?

İlk kızını dünyaya getirdiğinden bu yana düzenli olarak spor ve diyet yapan Kobal, çok kısa sürede eski formunu yakalamıştı.

35 yaşındaki oyuncu, ilk hamileliğinde olduğu gibi şimdi de yoga, pilates, emzirme, düzenli yürüyüş ve beslenme yapmaya başladı.



