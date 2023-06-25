MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinem Kobal derin bacak dekoltesiyle boy gösterdi! "Kadın yaşlanmıyor"

Sinem Kobal derin bacak dekoltesiyle boy gösterdi! "Kadın yaşlanmıyor"

25.06.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal gözlerden uzak yaşasa da sosyal medyada aktif bir isim. Ünlü isim son olarak mor elbisesiyle fiziğini sergiledi. Kobal'a "Kadın yaşlanmıyor" yorumları geldi.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal kızları olduktan sonra ekrandan uzaklaştı. Zamanını kızlarına ayıran ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Kobal şu sıralar gelen projeleri değerlendiriyor.

Öte yandan geçtiğimiz ay uzun bir aradan sonra Hello dergisine kapak olan Sinem Kobal, "Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" şeklinde konuşmuştu.

Projeleri değerlendiren Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

Mor dekolte detaylara sahip elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

Sinem Kobal'ın derin bacak dekolteli tarzına "Kadın yaşlanmıyor", "Hep çok zarif" yorumları geldi.

1

SİNEM KOBAL NASIL ZAYIFLADI?

İlk kızını dünyaya getirdiğinden bu yana düzenli olarak spor ve diyet yapan Kobal, çok kısa sürede eski formunu yakalamıştı.

2

35 yaşındaki oyuncu, ilk hamileliğinde olduğu gibi şimdi de yoga, pilates, emzirme, düzenli yürüyüş ve beslenme yapmaya başladı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışı tatilinde! Bikinisini giyip...Yurt dışı tatilinde! Bikinisini giyip...
Küçük kızı için Fas’ta düğün yaptı! Eşi Elbani taht içinde getirildi! O anlar...Küçük kızı için Fas’ta düğün yaptı! Eşi Elbani taht içinde getirildi! O anlar...
Evlenir evlenmez bakın ne yaptı! O akıma uyduEvlenir evlenmez bakın ne yaptı! O akıma uydu
Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...

Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Günün Videosu

Bağcılar'da anne ve 3 çocuğunun üzerine elektrik kabloları düştü
Bağcılar'da anne ve 3 çocuğunun üzerine elektrik kabloları düştü

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.