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Sinem Kobal derin yırtmacıyla iddialı pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü

24.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Selana dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Sinem Kobal, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2 çocuk annesi Kobal son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu bu defa bir dergiye verdiği yepyeni pozlarıyla gündeme geldi.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vermişti. Bir dönem 'Selena' dizisiyle izleyicilerin ilgi odağı olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, artık paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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İddialı tarzı ile büyük beğeni toplayan Sinem Kobal bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Bir dergiye pozlar veren ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Sinem Kobal'in derin yırtmacıyla pozlarına; 'Harikasın be', 'Müthiş görünüyorsun', 'Duru güzelliğin', 'Bu güzellik gerçek mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında evlendi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var.

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İki çocuktan sonra yeniden ekranlara dönemeye hazır olduğunun sinyallerini veren Sinem Kobal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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