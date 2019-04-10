Sinem Kobal ekranlara dönmeyecek mi? Flaş sözler

Sinem Kobal, yüzü olduğu ayakkabı markasının lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliği hakkında merak edilenlere de yanıt verdi.

"Şu an için içime sinen senaryo yok" diyen Kobal ekrandan bir süre daha uzak kalacağını söyledi. Kobal açıklamasına şöyle devam etti:

Kenan, zaten çok başarılı bir aktör. Onunla oynamak isterim ama şuan için öyle bir şey yok. 'Çocuk kariyerimin önüne geçmesin' diye bir durum yok. Aile bence her şeyden önemli. Kenan güzel günleri hatırlar, unuttuğu olmadı. Şanslıyım. Evde kimin sözü geçer sorusunu Kenan Bey'e sormak lazım."

