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Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal torunları ve kızıyla pozunu paylaştı

22.05.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal hafta sonunu annesiyle geçirdi. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal torunları ve kızıyla pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal torunları ve kızıyla pozunu paylaştı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve şimdilerde iki kız çocuk annesi olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından pozlarını paylaşınca beğeni toplamıştı.

Sinem Kobal uzun süredir ekranlardan uzak ve hayatını da gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.

Pozlarıyla ilgi çeken oyuncu hafta sonunu kızlarını da yanına alarak annesinin yanında geçirdi.

Ekran Alıntısı

"KIZLARIM BENİ DEĞİŞTİRİYORUM"

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal torunları ve kızıyla pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle paylaşımı olay oldu Kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle paylaşımı olay oldu

Kapak olduğu dergiye verdiği röportajda "Kızlarım beni günden güne değiştiriyor" diyen Sinem Kobal pozlarıyla beğeni almıştı.


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Sinem Kobal Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ünlü oyuncu

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