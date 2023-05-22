Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal torunları ve kızıyla pozunu paylaştı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve şimdilerde iki kız çocuk annesi olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından pozlarını paylaşınca beğeni toplamıştı.
Sinem Kobal uzun süredir ekranlardan uzak ve hayatını da gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.
Pozlarıyla ilgi çeken oyuncu hafta sonunu kızlarını da yanına alarak annesinin yanında geçirdi.
Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal torunları ve kızıyla pozunu paylaşınca beğeni topladı.
Kapak olduğu dergiye verdiği röportajda "Kızlarım beni günden güne değiştiriyor" diyen Sinem Kobal pozlarıyla beğeni almıştı.