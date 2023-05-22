Dua Lipa kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle paylaşım yaptı! Sosyal medyada yorum yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa hem özel hayatı hem paylaşımları hem de şarkılarıyla gündeme geliyor.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile 2017 yılında ayrılmış ve ara ara yeniden birlikte olsa da ilişkiyi sürdürememişti.

Uzun süre yalnız olan Lipa aradığı aşkı Fransız yönetmen Romain Gavras'ta bulmuştu.

27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, son olarak geçtiğimiz akşam 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı.



Dua Lipa kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle paylaşım yapınca sosyal medya yıkıldı. Kimi bu ilişkiyi onaylamazken kimi de şarkıcıya mutluluk diledi.

